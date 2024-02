Contestation A69 : Greta Thunberg en renfort

Ils l'avaient invitée et elle a répondu présente. C'est devant des dizaines de caméras que Greta Thunberg est arrivée ce matin sur le lieu de la mobilisation. "C'est important que des figures médiatiques comme Greta Thunberg, qui a inspiré des centaines de milliers de jeunes comme moi, viennent", souligne une militante. Sans surprise, elle prend clairement position. "C'est de la folie de continuer ce projet qui va gaspiller des ressources précieuses, et qui ne va pas seulement détruire la nature et les terres riches, mais aussi nous pousser plus loin dans ce système toxique", a-t-elle précisé. C'est une présence utile alors que la mobilisation faiblit, près de 300 opposants dans la journée, bien loin des milliers rassemblés en octobre 2023. À l'année, ils sont quelques dizaines sur le campement de Saïx (Tarn), aujourd'hui, avec ce rassemblement, ils souhaitaient construire de nouvelles cabanes. Mais le chantier n'est pas prêt de s'arrêter et la coupe des arbres doit reprendre jeudi prochain. La préfecture du Tarn a, alors, mis les moyens. Environ 160 gendarmes ont été déployés ce week-end pour un événement interdit par arrêté. Depuis vendredi soir, quelques échauffourées ont eu lieu entre les opposants au projet et les forces de l'ordre, mais seules quatre interpellations ont été menées. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas