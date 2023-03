Contester une amende : il va falloir être patient

Marie-Laure, une commerciale dans le vin, s'est déjà faite plusieurs fois verbaliser alors qu'elle était en train de régler son stationnement. Elle a contesté l'amende. Un an après, elle reçoit un courrier qui dit que son amende est majorée et qu'elle doit le régler sur-le-champ. En attendant, sa réclamation n'est toujours pas prise en compte. D'où vient le problème ? De ces voitures qui relèvent automatiquement les plaques d'immatriculation et qui parfois se trompent. Elles font parfois des erreurs, sur l'identification du propriétaire ou encore sur la détection d'une carte d'invalidité qui dispense du paiement. De plus en plus d'automobilistes sont confrontés à ces erreurs. L'administration chargée d'instruire ce recours est débordée. Il y a plus de 180 000 requêtes non traitées à ce jour. Si vous devez contester une contravention, il faut d'abord saisir la municipalité. Si vous n'avez pas de réponse au bout d'un mois, vous devez saisir la Commission du Contentieux du Stationnement Payant. Si au bout d'un mois, elle non plus n'a pas répondu, il faut payer l'amende. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Mignard, M. Ramaugé