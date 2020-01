Contournement de Beynac : un projet au point mort

Le contournement de Beynac est un projet qui divise les habitants de la Dordogne depuis près de 30 ans et qui concerne l'argent du contribuable. Un pont et une route de trois kilomètres censés désengorger un site touristique et fluidifier la circulation. Les deux camps s'affrontent par justice interposée. La justice a tranché et le chantier doit désormais être détruit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.