Contraints de fuir : des réfugiés racontent

Leurs affaires ne sont pas encore rangées. Dora et sa famille viennent juste de quitter leur maison, au nord d'Israël, pour rejoindre la maison d'une tante, à Tel Aviv, à 200 kilomètres de chez eux. Ils ont tout laissé derrière eux et n’ont emporté que quelques vêtements. Ils se sont sentis dans l'insécurité de rester dans leur maison, de l'inquiétude aussi et des questions. La mère de Dora ne sait pas quand elle pourra retourner chez elle. "Se sentir réfugié dans son propre pays, c'est une tragédie", lance-t-elle. À quelques kilomètres de là, à l'intérieur de l'aéroport de la capitale, on assiste à des scènes de cohues et de paniques. Le personnel est totalement débordé. Des habitants et des touristes tentent de fuir, mais il y a peu d'avions. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol, au départ de Tel Aviv. Certains ont quand même réussi à partir pour rejoindre leur pays d'origine, comme en Roumanie. Ce dimanche 8 octobre, les rares vols au départ de Tel Aviv affichent tous complet. TF1 | Reportage J. Quancard, Y. Liberman