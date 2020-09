Contraventions pour excès de vitesse : l'impunité des Monégasques ?

Des dizaines de milliers d'excès de vitesse et d'infractions sont commis chaque année en territoire français par des automobilistes venus de Monaco. La peur du radar automatique est un sentiment qui n'existe pas chez les Monégasques. Ils ne sont pratiquement jamais sanctionnés, ne perdent pas de point de permis, ne payent pas d'amendes. Comment est-ce possible ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.