Contre-attaque israélienne : vers la guerre totale

Des automobilistes paniqués se cachent derrière leurs voitures. À Ashdod, ce dimanche, dans l’après-midi, à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza, des combattants du Hamas viennent d’être repérés sur une route en plein territoire israélien. Le combat s’engage, féroce. Trente-six heures après le début de l’offensive, des combattants ennemis menacent toujours la sécurité d’Israël. Que ce soit en pleine campagne ou dans les centres-villes, la traque des commandos du Hamas se poursuit inlassablement. Personne ne sait exactement le nombre de combattants infiltrés. Mais ce soir, six zones de combat sont encore actives. On peut voir aussi sur nos images un soldat du Hamas, jetant une grenade, avant de s'enfuir ; un second, qui parvient à toucher un soldat israélien. Ce soir encore, des rockets, par centaines, sont tirées de la bande de Gaza, notamment vers Tel Aviv, la plupart sont interceptées. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Cherifi