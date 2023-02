Contre la réforme : des salariés d'EDF offrent le gaz et l'électricité

Le salarié d'Enedis, que nous avons rencontré, tient à rester anonyme. Ce qu'il va faire à l'intérieur d'un transformateur est illégal. "Là, on va passer le comptage en gratuit. J'ouvre le tableau, l'intervention se fait à l'intérieur", indique-t-il. Une opération de quelques minutes seulement. Il déconnecte le compteur. "Tant que personne ne sera revenu sur place vérifier, ce compteur n'enregistre pas la consommation.", précise-t-il. Le courant est donc gratuit pour la cuisine centrale qui alimente toutes les cantines du quartier. Cela durera jusqu'à ce qu'un autre agent d'Enedis rebranche le compteur. "Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois", poursuit-il. Depuis janvier, les salariés CGT d'Enedis multiplient les opérations comme celle-ci dans les écoles, les crèches ou encore les hôpitaux. "Là, depuis une semaine, on est à 25 sites du même niveau. "Ce sont des actions qui ne sont pas autorisées. On en a conscience, on en est responsable. Et la sanction peut aller jusqu'au licenciement", déclare Sébastien Ménestrier, secrétaire général de la Fédération de l'énergie CGT. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Buissou, C. Chapel