Contre la sécheresse : comment faire pleuvoir sur commande

Accrochés à une aile d'avion, ce ne sont pas des missiles, mais des tubes remplis de produits chimiques pour tenter de provoquer la pluie. Partou, dans le monde, des États-Unis à l'Asie, de plus en plus d'avions se mettent à chasser des cumulus avec un seul objectif, y larguer un mélange de molécules de sel. Leur rôle est de stimuler la vapeur d'eau du nuage pour accélérer la formation des gouttes de pluie et donc provoquer une averse. Dans la course pour transformer les gros nuages en arrosoirs géants, ce sont les Émirats arabes unis qui sont en pointe. Là-bas, des drones commencent à être utilisés par le très sérieux département de l'augmentation de la pluie. Selon les estimations, leur technique de stimulation des nuages augmente la fréquence des averses de 10% à 25%. Obtenir de l'eau potable ou lutter contre la sécheresse comme en Chine, par exemple, où les nuages aussi sont parfois bombardés de sel. Et puis d'autres pays comme la Thaïlande s'en servent également en cas de forte pollution atmosphérique. La pluie permet en effet d'améliorer la qualité de l'air. Mais ces technologies restent très aléatoires et leurs résultats sont presque impossibles à prouver scientifiquement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, I. Zabala, A Silberman