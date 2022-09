Contre-offensive ukrainienne : le tournant de la guerre ?

Des soldats ukrainiens sont accueillis en sauveurs par les habitants, qui y croient à peine. Dans les villages reconquis, des militaires filment des images d'habitants leur offrant des bouquets de fleurs. Au fur et à mesure de leur avancée, ils chassent les Russes et leur symbole, comme ce drapeau russe, laissé sur un panneau. Les Ukrainiens ont notamment repris Izioum, une grande ville conquise par Moscou, au début de la guerre. Les combats sont intenses. Les Ukrainiens mènent actuellement deux grandes offensives. Une première au Sud, vers Kherson, et surtout une deuxième à l'Est de Kharkiv. Les lignes russes y sont complètement effondrées. Kiev assure avoir repris en quelques jours une zone aussi grande que la Vendée. Du jamais vu depuis le début de la guerre. La retraite s'est transformée en déroute, en témoigne l'énorme quantité de matériel abandonnée par les Russes. Des dizaines de véhicules, des montagnes de munitions, que les Ukrainiens ont vite récupérées. Les Russes confirment avoir reculé et évacuer une partie de l'Ukraine. Ils ont annoncé qu'ils allaient bombarder les villages libérés et ont déjà lancé plusieurs missiles la nuit du 11 septembre. Dans cet immeuble du Kharkiv, ils ont fait un mort. Pour eux, c'est un rappel que si les Ukrainiens ont remporté une victoire, la guerre, elle, n'est pas encore finie. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Silberman, M. Lezis