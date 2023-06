Contre-offensive ukrainienne : sur la ligne de front

Ce n'est pas encore la victoire, mais les soldats ukrainiens affichent leur bonne humeur. Leurs blindés les plus modernes se lancent dans la bataille. À l'approche des derniers villages libérés, ces hommes, en image, caressent le rêve d'un retrait rapide des soldats russes. Leur unité diffuse des images de véhicules russes saisis. Adversaire en déroute et drapeau ukrainien brandit dans un village isolé. Nous avons tenté de nous en approcher, mais sur ce front mouvant, à quelques kilomètres de là, rien n'est rassurant ni les destructions ni le son de l'artillerie ukrainienne qui tente de faire reculer les Russes. Dans ce No Man's Land, en image, deux rares habitants, coupés du monde, se disent tout de même soulagés. "On sait que ça bouge, que les nôtres avancent, et oui on est très content.", affirme une habitante. Les Russes, eux, affirment avoir repris l'une des localités perdues récemment. Les soldats ukrainiens nous déconseillent formellement d'avancer. "N'allez pas dans le prochain village, l'aviation russe bombarde sans arrêt.", conseille un soldat ukrainien. TF1 | Reportage B. Christal, F. Amzel, L. Lassalle