Contrebande de tabac : le trafic en forte hausse

Le grand axe routier du nord du pays est un lieu de passage incontournable pour les camions venant de Belgique. Depuis quelques mois, la nationale deux est devenue l'un des itinéraires préférés des trafiquants de tabac. En mars dernier, la douane a intercepté une voiture transportant plus de 200 000 euros de contrebande. Toutes les semaines, des saisies records sont effectuées dans le nord-est du pays. Dans une séquence de la vidéo, on voit les douaniers démanteler une usine de contrefaçon de cigarettes en Seine-et-Marne. Le tabac ne transite plus par conteneur maritime depuis le début de l'année 2022. Faire venir la contrebande d'Asie est devenu trop long et trop cher. Les trafiquants produisent aujourd'hui leurs propres cigarettes emballées en Pologne, en Espagne, en Belgique et parfois même en France. Chez nous, un paquet de cigarettes sur cinq n'est pas acheté dans un bureau de tabac. Dans l'Aisne, à proximité immédiate de la Belgique, la contrebande a de lourdes conséquences pour les buralistes. Un commerçant constate une baisse de 20 à 30 % de son chiffre d'affaires, depuis le début de l'année. En quatre ans, la part de la contrebande dans le marché du tabac a augmenté de 15%. TF1 | Reportage T. Copleux, P. Humez