Contrefaçon : les saisies de faux billets explosent

Pour ce patron d'un magasin de fruits exotiques, c'est devenu un réflexe. Il scrute au moindre doute les billets de ses clients. En trois mois, 500 euros de faux billets ont été écoulés dans son échoppe, ce gérant s'est donc équipé d'un détecteur. Pour le profane, ils sont indétectables ou presque, craquant du papier similaire, et même impression en relief, des faux billets plus vrai que nature. L’année 2022, 376 000 fausses coupures ont été retiré de la circulation, une hausse de 8,4 % en un an. Reflets de la reprise économique post Covid. À elle seule, le pays concentre un tiers des faux billets qui circulent en Europe. La raison est que notre pays est touristique. C’est une plaque tournante de la monnaie, et il est proche de l’Italie, premier producteur d’argent factice en Europe. Alors comment repérer ces faux billets ? Il y a d’abord une signature fantaisiste en haut, à la place de celle du président de la banque centrale. Puis ces dessins en filigrane, ou encore ces bandes holographiques. Des coupures par centaines issus du banditisme, 64 % des saisies concernent les billets de 20 et 50 euros. Mais les profils des faussaires ont évolué, désormais, ils écoulent leurs faux billets sur les réseaux sociaux, en les vendant directement à des particuliers. La banque centrale européenne réfléchit d’ailleurs à de nouveaux dessins sur les billets, personnages ou monuments célèbres, pour rendre le travail des faux-monnayeurs plus difficile. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Emeriau, R. Maillochon