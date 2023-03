Contribution exceptionnelle des entreprises : à quoi servira-t-elle ?

TotalEnergies, Stellantis, BNP Paribas, ou encore LVMH, toutes ses grandes entreprises cotées en bourse ont procédé en 2022 à des rachats de leurs propres actions. L'objectif est de soutenir leur cours et d'augmenter le dividende versé aux actionnaires. Que veut faire Emmanuel Macron ? Il veut obliger les entreprises qui rachètent leurs actions à distribuer plus d’argent à leurs salariés, sous forme d’intéressement, de participation ou de primes défiscalisées. L’exécutif souhaite un doublement des sommes versées. Qui pourrait en bénéficier ? Uniquement les salariés des grosses entreprises de plus de 5 000 personnes, une minorité de salariés. Pour Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France, c'est un signal fort qu'on met à contribution les entreprises qui ont réalisé beaucoup de profit. Le dispositif verra-t-il le jour ? Uniquement, si le patronat et les syndicats se mettent d’accord. En février dernier, ils ont réussi à s’entendre, pour élargir la participation aux entreprises de moins de 50 salariés qui réalisent trois années consécutives de bénéfice. TF1 | Reportage F. Chadeau, P. Veron