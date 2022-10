Contrôle antidrogue : un gendarme fauché sur l'autoroute

Pliés sur la puissance du choc, ces véhicules enchevêtrés sont retirés l’un après l’autre à la suite du carambolage spectaculaire qui a coûté la vie à un gendarme, l’adjudant Jean-Christophe Bolloch, 47 ans, marié et père de quatre enfants. L’un de ses collègues est, ce mardi soir, hospitalisé. Son pronostic vital est toujours engagé. Sur les lieux du drame, une collecte minutieuse commence. Les enquêteurs tentent de comprendre comment ce carambolage a pu se produire. On ignore encore les circonstances exactes de l’accident. Voici ce que l’on sait ce soir. La nuit dernière, vers 2 heures et demies du matin, les enquêteurs de la section de recherche de Rennes ont arrêté sur l'autoroute A13 deux trafiquants de drogue, à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville. D’après le ministère de l’Intérieur, l’interpellation s’est déroulée normalement. Les gendarmes ont fait venir une dépanneuse pour évacuer la voiture des suspects et un véhicule patrouilleur positionné 100 mètres en amont pour sécuriser la zone. Un camion de 44 tonnes est arrivé, a percuté ce véhicule et l’a projeté sur les autres voitures. Accident d’une violence rarissime. Émotions immenses dans les rangs de la gendarmerie. Le conducteur du camion, âgé de 21 ans, est légèrement blessé et est en garde à vue. D’après les tests effectués par les enquêteurs, il n’avait consommé ni alcool ni drogue avant l’accident. TF1 | Reportage J. Garro, N. Ly