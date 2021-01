Contrôle aux frontières : ce qui attend désormais les voyageurs entrant en France

À l'arrivée à Roissy, il est difficile de louper les anciennes règles. En revanche, rien sur les nouvelles. Plusieurs voyageurs ne sont d'ailleurs même pas au courant qu'ils vont devoir s'isoler pendant une semaine. Depuis aujourd'hui, si vous arrivez en France d'un pays situé en dehors de l'Union européenne, vous devez passer un test PCR avant le départ, effectuer sept jours d'isolement, et un autre test PCR ensuite. C'est plus strict qu'avant, mais le verrouillage est loin d'être total. Exemple avec l'Irlande. La semaine dernière, le pays comptait 17 000 malades par million d'habitants. C'est l'un des pays les plus touchés au monde, depuis lequel on peut venir en France sans aucun contrôle, car il est membre de l'Union européenne. En revanche si vous êtes en Corée du Sud avec 20 fois moins de cas par habitant, il est interdit de venir en France sans se plier aux nouvelles règles. Un couple qui revient de vacances ne comprend pas les différences de contrôles. "Nous, on arrive de Maldives, il n'y a pas de cas. Et là on doit être confiné. Ce n'est pas logique du tout", confie la femme. Une Américaine, qui arrive des États-Unis, échappe pourtant aux nouvelles règles. Elle a fait une escale en Irlande.