Contrôle technique des voitures : un comparateur pour payer moins cher

Le contrôle technique est un passage obligé tous les deux ans pour les véhicules d'occasion. Mais les prix peuvent varier, allant du simple au double. Pour aider les Français à y voir plus clair, le gouvernement met en place dès ce jeudi un comparateur. Type de véhicule, carburant, département... 4 500 centres de contrôle et leurs tarifs y sont répertoriés. Alors, seriez-vous prêt à changer de département, voire de région pour payer moins cher ?