Contrôle technique : pourquoi les prix varient-ils autant selon les régions ?

Voilà une distinction dont les Hauts-Savoyards se seraient bien passé, celle du contrôle technique le plus cher de France. Il coûte en moyenne 99 euros dans le département. Effectuer le contrôle est obligatoire pour toutes les voitures de plus de quatre ans. Les points de contrôle sont les mêmes partout, mais pas le tarif. Il vous en coûtera 69 euros en Moselle, 79 dans la Creuse, qui est la moyenne nationale, et donc 99 euros en Haute-Savoie. Les clients paient, ils n’ont pas vraiment le choix. Comment expliquer des prix qui, parfois, à Paris, en Corse ou en Savoie frôlent les 100 euros ? C'est d'abord la concurrence, plus ils sont nombreux, plus les prix sont bas. Puis il y a des charges beaucoup plus importantes en ville, selon Valentin Fassler, gérant du centre de contrôle technique "Autocontrol", en Alsace. L'autre disparité se situe dans les modèles. Il faut compter 79 euros en moyenne pour un véhicule thermique, contre 86 euros pour une hybride ou une électrique et 95 euros pour les GPL. TF1 | Reportage M. Poissonnet - P. Vogel - S. Agi