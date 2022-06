Contrôle technique : une facture toujours plus lourde

À l’approche des vacances, ce centre de contrôle technique fait le plein. Un moment stressant pour Bily Ben Moussa, chauffeur VTC. La moindre anomalie sur sa berline vaut des centaines d’euros de réparations. Une petite fissure sur son pare-brise l’oblige à le remplacer pour être en règle. Il est difficile de suivre tant les exigences du contrôle technique évoluent régulièrement. Lorsqu’il est devenu obligatoire en 1992, 52 points étaient contrôlés, contre 145 actuellement. La défaillance des voyants d’alarme est le dernier en date. Toutes les fuites, même minimes, et les dysfonctionnements des phares antibrouillards sur les voitures récentes, obligent à faire une contre-visite. Les professionnels le reconnaissent : le contrôle technique est devenu très exigeant. Plus de points à contrôler, c’est plus de temps de travail. Et donc des prix qui augmentent. Le contrôle technique n’a jamais coûté aussi cher : 78 euros en moyenne. Ce qui fait 20% de plus qu’il y a dix ans. Non seulement le contrôle technique est plus cher, mais le risque de faire plus de réparations augmente lui aussi. Pour autant, sommes-nous les moins bien lotis ? En Allemagne, par exemple, le contrôle technique coûte 110 euros avec plus de points à contrôler qu’en France. T F1 | Reportage I. Bornacin, H. Massiot, D. Salmon