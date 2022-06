Contrôles de police : quelles sont les règles d’intervention ?

La situation est bien connue. Un contrôle d'identité à la sortie d'un péage, par exemple. Ne pas s'y soumettre est un refus d'obtempérer. Policiers et gendarmes sont formés à y mettre fin, exemple avec une herse. Dans d'autres cas de figure où le véhicule est immobilisé, mais qu'il redémarre et force le passage, que peuvent faire les policiers ? Dans les cas extrêmes, tiré. Pour cela, la loi exige deux sommations à haute voix avant les tirs et que les personnes cherchant à fuir puissent porter atteinte à la vie des policiers ou à celle d'autrui. Rien n'oblige les policiers à viser les pneus ou le moteur du véhicule, affirme Loïc Lecouplier, secrétaire général administratif adjoint du syndicat alliance police nationale. L'objectif est de neutraliser, mettre hors d'état de nuire le conducteur. "Aucune munition aujourd'hui en dotation dans les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, n'est capable d'arrêter un véhicule en mouvement. Malheureusement, la seule alternative pour nos collègues, c'est de neutraliser le conducteur", affirme le syndicaliste. Pour Me Raphaël Kempf, avocat pénaliste au barreau de Paris, il s'agit plutôt d'une interprétation faussée, au-delà de ce qu'autorise la légitime défense dans la loi. "Je pense que la loi ne permet pas juridiquement à des policiers de tirer sur une voiture, sur le conducteur ou le passager, encore moins évidemment de les tuer. Néanmoins, cette loi a été interprétée me semble-t-il par les policiers comme une certaine manière leur donnant ce droit-là", explique-t-il. À chaque fois que la police fait usage de son arme, l'IGPN, police des polices, ouvre une enquête pour estimer si les conditions de la légitime défense étaient remplies. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Agnès, F. Maillard