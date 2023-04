Bagages scannés en 3D : la fin des longues files d’attente à l'aéroport ?

Disciplinés, ils ont tous trié leurs affaires personnelles. Produits de beauté et liquides à part, mais une surprise attend les voyageurs au contrôle de bagages ce mercredi matin. La solution technique concerne un scanner en trois dimensions qui identifie sans faille chaque objet personnel dans votre sac. L'intelligence artificielle repère même les menaces, comme une grenade, lors d’une démonstration. Finis les fouilles inutiles, les voyageurs gagnent plusieurs minutes dans la file d’attente. Le procédé doit être testé au moins un an avant d’être généralisé en France. L’aéroport de Roissy l'expérimentera en octobre prochain. L’Angleterre, l’Italie et les Pays-Bas annoncent déjà une mise en service en 2024. Certains voyageurs français semblent très impatients. Pour l’instant, seul le petit aéroport d’affaire de Londres City autorise plus de 100 ml en cabine, jusqu’à 2 litres d’eau exactement, et seulement à titre expérimental. Le fabricant anglais des appareils fournis à la France nous explique que ces scanners peuvent identifier tous les produits liquides. TF1 | Reportage B. Christal, R. Rosso, E. Berra