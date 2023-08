Contrôles techniques : sont-ils tous fiables ?

Cindy Antonioni, victime d'un contrôle technique de complaisance, était persuadée d'avoir déniché une bonne affaire. Sous une bâche, elle a une vanne des années 70, qu'elle ne souhaite pas dévoiler en raison d'une procédure judiciaire en cours. Elle croyait que le contrôle technique était en règle. Elle fait dépanner la voiture et décide de faire un nouveau contrôle technique à ses frais. Le plancher est gravement détérioré selon le deuxième contrôle technique, ou encore, sous le véhicule, la traverse est sérieusement déformée, alors qu'il s'agit d'une pièce essentielle pour assurer la rigidité du châssis. Cindy a porté plainte contre son vendeur, le centre de contrôle technique et demande l'annulation de la vente. Aujourd'hui entre 550 et 700 000 véhicules rouleraient sans contrôle technique en règle. Comment de telles pratiques sont-elles possibles ? Doit-on se méfier de certains centres ? Nous allons tester plusieurs professionnels du contrôle technique avec une voiture qui a vingt ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, E. Fourny