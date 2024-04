Contrôleurs aériens, cheminots... le bras de fer avant les JO

D'un côté, 4.000 aiguilleurs du ciel, de l'autre, plus de 20.000 conducteurs et contrôleurs de la SNCF. Point commun : à chaque menace de grève, ils pèsent sur les négociations avec leurs employeurs. D'abord, les aiguilleurs du ciel. Leur force : ils exercent une fonction difficilement remplaçable selon Vincent Capo-Canellas, sénateur (UDI) de la Seine-Saint-Denis. "Sans contrôleur aérien, on ne sait pas faire décoller un avion. En fait, il faut veiller à ce que les avions décollent en toute sécurité sur une trajectoire, sur un niveau de vol. C'est H 24, c'est tout au long de l'année, c'est une fonction particulière avec une très grande responsabilité". Voilà pourquoi un mouvement de grève bien suivi, c'est une pagaille immédiate dans les aéroports. Même principe pour les cheminots dans les gares, avec des dates de mobilisation stratégique. C'était le cas février dernier en pleine vacance scolaire. À l'approche des Jeux olympiques, c'est le moment idéal pour se faire entendre. "C'est le monde des transports qui est en ébullition, et plus particulièrement le monde des transports publics. Ce sont souvent des personnels qui sont protégés sous statut, et surtout, ils ont en main un levier très efficace quand ils s'arrêtent de travailler. Le pays est à l'arrêt", explique François Lenglet, éditorialiste économie de TF1-LCI. Mais les syndicats ont-ils vraiment eu gain de cause ? Oui pour la SNCF. Un accord a été signé lundi pour de meilleures conditions financières lors des fins de carrière. De quoi compenser en partie les effets de la réforme des retraites, mais n'est-ce pas à chaque fois au détriment des voyageurs ? "L'objectif de la CGT n'a jamais été de mettre la pagaille ou d'embêter les gens. L'objectif de la CGT, c'est d'organiser l'ensemble des travailleuses et des travailleurs pour gagner de nouveaux droits et gagner des avancées sociales", répond Arnaud Marcinkiewicz, secrétaire CGT Cheminots Montparnasse. Les contrôleurs aériens demandaient, quant à eux, 25% de hausse de leur rémunération sur quatre ans. Le préavis de grève du principal syndicat est enlevé. Ils ont, selon Les Échos, été une nouvelle fois entendus. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Bert, A. Janon