Contrôleurs aériens : pourquoi sont-ils encore en grève ?

Une quinzaine de grévistes se trouvent dans la tour de contrôle d'Orly. Des milliers de passagers sont en galère à l'étranger et à Paris. Un homme est arrivé à l'aéroport, ce matin à deux heures, pour un vol annulé et finalement remplacé par un autre à 21h ce soir. Cette grève surprise, annoncée hier, a été provoquée par des organisations syndicales minoritaires. Ces dernières contestent un accord signé, il y a un mois, par les autres syndicats majoritaires. Officiellement, ces syndicats veulent dénoncer des sous-effectifs d'ici 2027. Mais selon le sénateur Vincent Capo-Canellas, qui enquête depuis sept ans sur cette profession, cette grève est avant tout motivée par de nouveaux contrôles du temps de travail. En réalité, les contrôleurs travaillent 24 heures par semaine. Et c'est la disparition de la pratique “heure non travaillée, mais tout de même payée”, qui met en rogne certains syndicats. Les contrôleurs vont devoir accepter à l'avenir l’utilisation d’un badge pour justifier leur temps de présence au travail. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Marcellin