Contrôleurs : pourquoi font-ils grève ?

C'est avec le visage caché et la voix modifiée qu'un contrôleur de train a accepté de nous parler par crainte d'une sanction de sa hiérarchie. Du 23 au 26 décembre, il ne sera pas à bord de son train, mais en grève. Entre deux gares des Hauts-de-France, il nous décrit un quotidien dégradé. "On a de plus en plus de missions, il y a plus de trains à faire, plus de charges de travail. Nos amplitudes horaires augmentent, mais les salaires n'augmentent pas". Ils revendiquent en premier lieu l'augmentation de leurs salaires à l'image de leurs collègues conducteurs. Notre interlocuteur, en milieu de carrière, touche chaque mois, primes comprises, 2 500 brut et peut prétendre à la retraite à 55 ans. Pour un conducteur, c'est 3 000 euros brut par mois auquel s'ajoute un départ possible dès 50 ans et une prime aux kilomètres parcourus. Une différence de traitement que le contrôleur estime injuste. La SNCF propose aux contrôleurs une prime annuelle de 1 200 euros brut et une revalorisation des indemnités de nuit et jours fériés. C'est insuffisant pour Laura, membre du collectif à l'origine du mouvement. Elle, aussi, préfère ne pas dévoiler son identité et assume la tenue de la grève à Noël. "Nos revendications sont connues depuis début novembre. La direction avait toutes les cartes en main pour empêcher qu'il y ait une grève à Noël et le jour de l'An", précise-t-elle. La SNCF nous indique que ces propositions sont toujours sur la table. Mais même si accord était trouvé dans les prochaines heures, il est déjà trop tard. Les trains supprimés ce week-end ne pourront pas être remis en circulation. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Chaize, M. Laurent