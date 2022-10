Conty : après le choc, comment reconstruire ?

Depuis ce lundi matin, des gendarmes patrouillent à la recherche d'éventuels artisans mal intentionnés. Rapidement, une camionnette grise et son flocage attirent l'attention des militaires. Cette fois-ci, il n'y a rien à signaler. Les ouvriers sont en règle, mais l'opération vise à dissuader ce qui pourrait profiter des habitants traumatisés. Sur une maison, le toit a totalement disparu, soufflé par la tornade. Les couvreurs tentent de protéger ce qui reste. Les trois chambres sont dévastées. Il est impossible pour une mère de deux enfants d'y rester. Un peu plus loin, huit classes d'une école ont disparu sous un amas de débris. Si les enseignants et les habitants débarrassent tout le mobilier qui peut être sauvé, il est difficile d'imaginer la rentrée dans moins de quinze jours. La mairie, elle, tente de s'organiser. Durant toute la nuit, une quinzaine de gendarmes patrouilleront aux abords des bâtiments et habitations touchés pour éviter les cambriolages et les pillages. TF1 | Reportage E. Binet, G. Delobette