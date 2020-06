Convention citoyenne pour le climat : Emmanuel Macron retient presque toutes les propositions

Emmanuel Macron a reçu ce lundi à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat au lendemain de la vague verte aux élections municipales. Parmi les 149 propositions qui lui étaient formulées, 146 ont été retenues. Celle limitant la vitesse sur autoroute à 110 km/h a été écartée par le président de la République. "On doit remettre l'ambition écologique au coeur du modèle productif. Le défi climatique nous impose de faire beaucoup plus. Le temps est venu de faire, d'agir", a-t-il déclaré, promettant d'investir quinze milliards d'euros en deux ans pour une économie plus verte.