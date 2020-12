Convention citoyenne : que reste-t-il des 149 propositions ?

Le président de la République face à la convention citoyenne, c'est un échange sans ménagement. Ces citoyens sont tout simplement de Français tirés au sort. Au début, 250 mille personnes ont été appelées, puis 150 d'entre elles ont été sélectionnées pour former un échantillon représentatif de la société. Après neuf mois de travail, elles ont rendu 149 propositions au président de la République en juin 2020. Emmanuel Macron s'était engagé sur 146 de ces suggestions, mais en réalité, beaucoup ont été aménagées. Ce qui n'est pas tout à fait le sans filtre annoncé. Dans le détail, le gouvernement retient le malus sur les véhicules polluants. Mais à partir de 1,8 et non 1,4 tonne comme espérée. C'est une déception pour certains participants à la convention citoyenne. Les passoires thermiques, elles, seront bien interdites, mais uniquement pour les logements loués. Pour les propriétaires occupants, ce ne sera pas tout de suite. Le gouvernement doit plancher sur des aides. Fin de non-recevoir aussi pour l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants. D'autres mesures ont, quant à elles, déjà été adoptées. La fin des chauffages en terrasse, ainsi que les chaudières au fioul.