Convertir sa voiture diesel en GPL : une bonne idée?

Alizée prend tous les jours sa vieille voiture diesel pour aller travailler, un véhicule très polluant. "Le passage à l'électrique pour moi ce n'est pas envisageable, parce que je n'ai pas le budget", lance-t-elle. Bonne nouvelle, elle va pouvoir convertir son véhicule diesel en véhicule au gaz, appelé GPL. Cela à l'aide d'une simple intervention du garagiste et dont le coût total s'élève à 3 000 €. Pour une petite citadine de 2006, à raison de 10000 km sur un an, l'économie en carburant réalisé est de 431 euros, par rapport au véhicule diesel classique. L'installation fonctionne comme suit : il suffit simplement d'installer un deuxième réservoir et de le connecter au moteur. Un réservoir de gaz et l'autre à essence. Les deux systèmes coexistent et permettent au véhicule de rouler à 40% au diesel, et 60% au gaz. En France, 22 millions de véhicules diesel sont en circulation. Tous pourraient bénéficier de cette innovation. Avec cette nouveauté, même les voitures les plus polluantes pourraient circuler facilement dans les zones à faible émission. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Couturon, C. de Karvenoaël