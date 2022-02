"Convoi de la liberté" : qui sont les manifestants ?

Ils ont préparé des vivres pour un trajet de plusieurs jours. Une centaine de manifestants étaient réunis à Bayonne ce mercredi après-midi pour ce qu'ils appellent le "Convoi de la liberté". Des actifs, des chômeurs, des retraités qui sont déterminés à se rendre en voiture à Paris. La grande majorité dénonce le pass vaccinal et se montre ouvertement anti-vaccin. Leurs revendications sont nombreuses. Beaucoup font le déplacement pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat comme l'explique cet ouvrier, père de famille, au micro du 20H de TF1. C'est la même colère au départ des différents convois aujourd'hui comme à Nice où plusieurs manifestants se réclament du mouvement des gilets jaunes qu'ils disent vouloir relancer. Le mouvement prend surtout de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Les rassemblements s'organisent sur Facebook. Une carte des convois est mise à jour régulièrement. Le plus actif est connu sous le pseudonyme de Rémi Monde, anti-pass vaccinal et ancien gilet jaune. Le mouvement s'inspire du blocage des routiers canadiens, à l'image de ce convoi au départ de Perpignan. Mais les syndicats de transporteurs routiers ont assuré ne pas soutenir les manifestations. Les autorités, elles, jusqu'à l'Elysée, disent surveiller la situation de près et prévoient une réponse ferme en cas de blocage dans la capitale ce week-end. TF1| Reportage S. Chevallereau, A. Flieller, E. Braem