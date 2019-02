Les zones d'ombre de la cavale du convoyeur de fonds arrêté à Amiens

Il a sûrement rêvé de réaliser l'un des casses du siècle. Le genre de coup a occupé tout un chapitre dans le manuel d'un grand voleur. Ce mercredi 13 février, Adrien Derbez, convoyeur de fonds, est pourtant encore en garde à vue, ainsi que trois autres suspects. Son butin de trois millions d'euros, lui, n'est plus qu'un douloureux souvenir. Peu à peu, les enquêteurs reconstituent les scénarios du braquage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.