COP 28 : Dubaï fait le grand écart

Le rendez-vous mondial du climat a lieu au paradis de la démesure, au cœur des Émirats arabes unis. Le pays le 7ème plus gros producteur de pétrole au monde, mais aussi l'un des plus polluants. Dubaï vit avec l'idée qu'il faut toujours voir plus grand. En témoigne ses iles artificielles, ses centres commerciaux climatisés, sa célèbre piste de ski au milieu du désert. Au-delà des attractions controversées, il y a surtout un mode de vie, en plein désert, qui s'est construit sur la consommation d'énergie sans limite. L'empreinte carbone par habitant y fait partie des plus élevées au monde, environ 22 tonnes de CO2 par an, quatre fois celle d'un Français, une fois et demie celle d'un Américain. Les voitures, les routes, les immeubles géants grappillent toujours plus de place au milieu du désert. Et les constructions ne sont pas prêtes de s'arrêter. Tout en se développant, Dubaï cherche à verdir son image. À quelques pas d'une autoroute, des promoteurs ont construit un quartier baptisé "la ville durable". Elle est tapissée de panneau solaire. L'eau y est recyclée et on s'y déplace en voiturette électrique. Les Émirats se rêvent en eldorado des énergies renouvelables, sans renoncer pour le moment à être celui du pétrole. La production doit même augmenter de 40% d'ici 2030 pour continuer à exporter massivement dans le monde entier. TF1 | Reportage B. Augey, R. Reverdi