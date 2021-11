COP26 : un sommet crucial

Deux cents chefs d’États rassemblés pour un sommet que tous jugent décisif. En quoi cette COP est-elle cruciale ? Voilà le contexte. Il suffit de regarder l’année écoulée : inondations en Belgique et en Allemagne, canicule au Canada, ou encore incendies dévastateurs en Californie et Turquie. Des phénomènes météo extrêmes qui pourraient, dans le futur, en France, ressembler à ça. Une ville normande submergée par les eaux. La question maintenant : que fait-on, quels sont les objectifs de la COP26 ? L’enjeu : limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré maximum . Et pour ça, bonne nouvelle cette année, les États-Unis sont de retour. Mais il y a quand même trois grands absents et pas des moindres : les présidents chinois, russe et brésilien. Trois des plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. Ce sont eux qui sont pointés du doigt ce lundi après-midi. Mais, à quoi sert une COP ? “On va pouvoir se mettre d’accord sur des mécanismes, sur des règles, sur des financements où l’on va aussi pouvoir se surveiller mutuellement et veiller à ce que chacun respecte bien ses engagements”. Prenons l’accord de Paris en 2015. C’est pour tenter de le respecter que la France a, par exemple, mis en place des primes de conversion pour changer sa chaudière au fioul, créé Ma Prime Renov’, ou encore les aides pour acheter des voitures électriques ou hybrides. Des gestes du quotidien pour inverser cette courbe sur la hausse des températures dans le monde qui ne cesse d’augmenter. La COP26 va durer deux semaines.