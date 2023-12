COP28 : pourquoi l'Opep fait de la résistance

En plein milieu d'une COP cruciale pour décider les contours d'un monde neutre en carbone, une simple lettre a suffi à enflammer les débats. Elle est signée du directeur général de l'Opep, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une page, pas plus, dans laquelle il donne ses consignes. "J'exhorte les membres de l'Opep [...] à rejeter proactivement tout texte ou toute formulation qui cible les combustibles fossiles". Un des objectifs affichés de cette COP était de sortir du pétrole, du gaz et du charbon. Pourquoi les treize pays de l'Opep ne veulent pas en entendre parler, même à horizon lointain 2040 ou 2050 ? Parce que depuis 2016, ils sont devenus de plus en plus dépendants de l'argent du gaz et du pétrole, jusqu'à 40% du PIB pour un pays comme l'Irak, et la guerre en Ukraine a fait bondir les cours. Certes, dans la péninsule arabique, on investit massivement dans les énergies renouvelables et on cherche d'autres sources de revenus comme le tourisme ou le sport. Mais la vie sans pétrole reste pour l'instant inimaginable. Au-delà de la position de l'Opep, c'est la chronologie qui interroge. Pourquoi cette lettre à quelques jours seulement de la clôture ? Samedi, le président émirati de la Cop, Sultan Al-Jaber, a semblé prendre ses distances avec une organisation dont son pays est pourtant membre. Pour Dubaï, il faut absolument qu'un accord soit trouvé pour obtenir une victoire diplomatique. Et si la sortie de l'Opep fait partie d'une stratégie ? Non pas pour supprimer toutes références aux énergies fossiles dans l'accord final, mais pour limiter au maximum l'aspect contraignant. Les délégations ont jusqu'à mardi pour rédiger un texte commun. À ce stade, sur les 38 points à l'agenda des négociations, seul huit ont fait l'objet d'un accord. Une révélation qui a jeté un froid à deux jours de l'accord final. TF1 | Reportage L. Zajdela, É. Duboscq