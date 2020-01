Copenhague, le paradis des vélos

Trois cent mille personnes se déplacent à vélo tous les jours à Copenhague. Le parcours moyen est de 3,5 kilomètres. Chaque cycliste est très respectueux des autres usagers de la route. La capitale danoise compte des milliers de kilomètres de pistes cyclables. Cinq fois plus qu'à Paris, qui compte deux fois et demi de plus d'habitants. Toutes ces infrastructures sont nées de mouvements citoyens. La volonté politique a suivi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.