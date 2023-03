Copropriété : pourquoi les impayés de charges se multiplient ?

Dans l'immeuble que vous verrez au début de la vidéo en tête de cet article, il n'y a plus de chauffage ni d'eau chaude depuis six mois. Cette décision a été prise par le conseil syndical, qui n'a pas eu d'autres choix pour sauver la copropriété. "À l'heure actuelle, nous avons 80 000 euros de charges impayées. Ça risque de mettre la copropriété en danger", nous montre Catherine Pfeifer. Au total, 55 propriétaires sur 87 n'ont pas payé leurs factures. Une situation inédite liée à la flambée des prix de l'énergie. "Nos charges ont été multipliées par trois, par le coût de l'électricité", précise cette membre d'un conseil syndical de copropriété. Dans l'Hexagone, sept copropriétés sur dix font face à des factures impayées. C'est deux fois plus que l'année dernière. Cette dégradation s'explique par une hausse des prix de l'énergie. Mais les charges courantes ont elles aussi augmenté de 10% en moyenne, comme l'entretien des bâtiments, les honoraires de syndic ou encore les assurances. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, F. Moncelle