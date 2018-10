Coquille Saint-Jacques : des stocks records

La saison de la pêche aux coquilles Saint-Jacques a débuté ce lundi 1er octobre 2018. Cette année, elle est même meilleure qu'en 2017, car les pêcheurs, que nos journalistes ont suivis, ont amassé entre 650 et 750 kilogrammes de coquilles en cinq heures. Il faut reconnaître que si la mer est plus riche en ces mollusques, c'est grâce aux efforts de nos marins. Ils ne pêchent que huit mois dans l'année, dans la limite d'une tonne par jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.