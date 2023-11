Coquilles Saint-Jacques : les ravages du poulpe

Il n'y a presque plus de coquilles Saint-Jacques au large de Concarneau (Finistère). Cela dit, plus de pêches pour la deuxième année consécutive. Certains pêcheurs sont allés en chercher dans un autre secteur. Le poulpe est le responsable de cette situation. Il dévore les coquilles Saint-Jacques jusqu'à réduire tout le stock. Le prédateur est arrivé en masse il y a deux ans. Face à l'abondance, les pêcheurs ont commencé à les capturer. En 2022, ils ont eu mille deux cents tonnes de poulpes en total. Des chercheurs du comité des pêches et de la station marine de Concarneau récoltent depuis un an et demi des données sur la population du céphalopode. Son poids, son âge, son cycle de reproduction, tout est passé à la loupe. "C'est toutes ces données scientifiques liées à la vitesse de croissance, à la période de reproduction qui nous permettront, derrière, d'adapter les pratiques de pêche", explique Julien Dubreuil, biologiste marin. Depuis le 1er septembre, une licence est obligatoire. Près de 300 bateaux sont autorisés à pêcher le poulpe dans le Finistère. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann