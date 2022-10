Coquilles Saint-Jacques : une pêche miraculeuse

Les pêcheurs la considèrent comme un cadeau de la mer. Et cette année, ils sont très gâtés. La saison de la Saint-Jacques à peine lancer, les premiers bateaux reviennent tôt dans la matinée pour amarrer avec des cales pleines. En Normandie, les stocks de coquilles Saint-Jacques n'ont jamais été aussi importants. Par rapport à 2021, déjà une année record, ils ont augmenté de 28% au large des côtes et de 31% en baie de Seine. Comment expliquer ces records d'abondance ? Il y a d'abord le réchauffement climatique. La coquille prolifère lorsque les températures augmentent. Mais ce n'est pas la seule raison. En France, la pêche à la coquille Saint-Jacques n'est autorisée que de façon très saisonnière, du 1er octobre au 31 mai. Ensuite, il y a une pause de quatre mois. Ça permet aux coquillages de grandir et de se reproduire plus facilement l'été. Contrairement à l'Angleterre où la pêche est possible toute l'année, la France impose des règles pour protéger la ressource. En baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), les sorties en mer ne peuvent dépasser 4 heures, maximum autorisé 2 tonnes par bateau et les coquilles trop petites sont systématiquement rejetées. Cette année, les armateurs ont dû faire face à la hausse du prix des carburants. Alors, sur les étals des marchés, malgré la profusion de coquilles, pas de baisse des prix. Les 500 grammes de pétoncles sont proposés au tarif de 15 euros. Et à ce prix, chacun imagine déjà sa recette idéale. Les restaurants de bord de mer sont tous complets. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, C. Ebrel, V. Pierron