Coralie Lassource : "On était fier de pouvoir partager cette joie avec le public"

Les handballeuses françaises ont remporté le premier titre olympique de leur histoire à Tokyo. Elles ont battu les Russes en finale. De retour en France ce lundi, elles ont célébré cette victoire avec le public français et les autres médaillés place du Trocadéro, à Paris. Mais comment ont-elles vécu cette rencontre ? Pour Coralie Lassource, capitaine des Bleues de handball, la rencontre a fait chaud au cœur car le fait de jouer avec des tribunes vides est très compliqué. "On était fier de partager la joie de ce premier titre olympique avec le public", a-t-elle ajouté. Avec ce premier titre olympique décroché à Tokyo, beaucoup de personnes s'accordent à dire que les Bleues de handball peuvent encore être très fortes comme leurs homologues masculins. Une puissance que tous espèrent voir lors des prochains Jeux olympiques à Paris dans trois ans. Pour son capitaine, l'objectif en 2024 est de garder notre titre olympique. "On va travailler beaucoup plus dur et se renforcer. On ne va pas lâcher ce titre", souligne-t-elle. Découvrez la suite de cette interview avec le triple champion olympique dans la vidéo en tête de cet article.