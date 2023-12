Coraux abîmés : l'épreuve de surf des JO fait des remous à Tahiti

Teahupo'o, un lagon paradisiaque, est l'une des plus belles vagues du monde où chaque année rivalisent les meilleurs surfers de la planète. C'est sur cette presqu'île de Tahiti Iti, en Polynésie française, que doit avoir lieu l'épreuve de surf des prochains Jeux olympiques. Mais la tour en bois où s'installent les juges n'est plus conforme et doit être remplacée par un édifice en aluminium. Pour la cheminée, il faut passer sur la barrière de corail. Ce week-end, un essai a été réalisé avec une barge et a tourné au fiasco. Des images tournées par des écologistes ont renforcé les opposants au projet. Après cet échec, le gouvernement polynésien a décidé d'arrêter les travaux. Si les défenseurs de l'environnement sont satisfaits de cette décision, en revanche, les habitants, qui se préparent à accueillir l'événement, sont consternés. Le comité d'organisation de Paris 2024 se serait bien passé d'une telle polémique. Mais son président Tony Estanguet reste confiant. En attendant, plusieurs sites se sont dit prêts à reprendre le flambeau comme la Torche, en Bretagne, Hossegor, Capbreton, Biarrizt et Lacanau qui accueille depuis 1979 la plus ancienne compétition de surf chez nous. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a tranché. Pour elle, il n'est pas question de délocaliser l'épreuve. La décision reviendra en dernier ressort au comité d'organisation. TF1 | Reportage J.P. Ferret, Q. Fichet, Y. Legall