Cordonniers, retoucheurs : l'heure de la reprise !

Lorsque Juliette se rend chez son retoucheur, elle n'y va pas les mains vides. Accro aux doublures déchirées, au total, près de 20 vêtements sont à réparer. Respectueuse de l'environnement, la jeune femme est une adepte de la seconde main. Depuis quelques années, l'atelier parisien "Bobines et Combines" a vu sa clientèle changer. Depuis la mise en place la semaine dernière du bonus réparation, la demande explose. Même constat chez les cordonniers. Depuis le 7 novembre, la filière textile a mis en place un bonus qui permet encore plus d'économie de 6 à 25 euros de remise sur les réparations de vêtements et de chaussures chez un artisan agrée. Il n'est d'ailleurs même plus nécessaire de se rendre en boutique. Grâce à Internet, on peut désormais faire venir un artisan chez soi. Une application permet de prendre rendez-vous avec un retoucheur. Il se rendra pour prendre les vêtements et les rapportera. La plupart des réparations seront invisibles, alors que les nouvelles tendances, c'est de les montrer. Il est également possible de faire parvenir ses pièces à réparer par La Poste. Le site Tilli existe depuis six ans. Il a aussi vu sa clientèle évoluée. Et si vous n'avez pas de retoucheurs près de chez vous, pourquoi ne pas vous lancer vous-même ? Les ateliers de couture, comme By The Way, sont très demandés. Il y a encore quelques jours, les stagiaires savaient à peine coudre un bouton. Désormais, elles tirent leur épingle du jeu. Cordonniers et retoucheurs sont les grands gagnants de cette période d'inflation qui nous limite parfois dans nos achats non-essentiels. Une période aussi de conscience écologique. Plus de 700 000 tonnes de vêtements et chaussures finissent dans nos poubelles chaque année. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Couturon, O. Stammbach