Corée du Sud : l'île aux sirènes

On surnomme Jeju la petite Hawaï de l'Orient, mais cette île volcanique, baignée par les eaux de la mer de Chine, abrite bien des légendes. Parmi elles, les haenyeo, femmes de la mer en coréen, célèbres pour leur pratique de la pêche en apnée, inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Les sirènes de Jeju plongent quinze jours par mois, presque toute l'année. Cette habitude est issue d'une histoire tragique. En 1948, une rébellion est réprimée dans le sang, décimant 10 % des habitants de l'île. Les femmes se retrouvent seules pour subvenir aux besoins de leurs familles. Les oursins, ormeaux et poulpes sont leurs proies favorites, elles peuvent rester jusqu'à deux minutes sans respirer pour les attraper. Plus qu'une passion, c'est une dangereuse destinée qu'elles embrassent, car à chaque plongée, elles risquent leurs vies pour des récoltes de moins en moins abondantes. C'est une vie de labeur, pour 1 000 euros par mois, à peine en moyenne. Mais plus qu'un métier, c'est une famille que les haenyeo se sont créées. Aujourd'hui, les haenyeo sont en voie de disparition, il en reste moins de 4 000 sur l'île de Jeju. TF1 | Reportage M. Zambrano, J. Jankowski