Corée : la vague culturelle qui séduit le monde

Séoul est la capitale tentaculaire de dix millions d'habitants. Caché au pied des gratte-ciel, un petit marché populaire est devenu une attraction incontournable, grâce à un étal qui attire les curieux du monde entier. Devant l'objectif, se trouve une star au fourneau, une cheffe sexagénaire propulsée au rang d'icône, par une émission de cuisine au succès mondial. La Corée accueille aujourd'hui quatre fois plus de touristes qu'il y a quinze ans, des jeunes surtout, conquis par sa pop culture. Ce pays est à la conquête du monde, avec la K-pop et ses idoles, qui sont des célébrités internationales. On compte à présent près de 100 millions de fans à travers le monde. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les séries, la K-drama, qui déferlent sur les écrans du monde entier. La recette du succès est d'utiliser une star de la K-pop. Musiques, films, séries, les exportations culturelles pèsent déjà plus de dix milliards d'euros, et le chiffre devrait doubler d'ici cinq ans. Le “Pays du Matin calme" a bel et bien conquis le cœur de la planète. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano