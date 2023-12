Corée : le culte de la beauté

Au pays du matin calme, chaque journée commence toujours par le même rituel pour Yoo Eunjoo. Une sacro-sainte routine beauté. Sérum, gelée hydratante, crème de jour... En tout, la quadragénaire s'applique pas moins de neuf produits sur le visage pendant près d'une heure. Le budget total pour cette jeunesse éternelle est de 300 euros, rien que pour les produits sur la table. Les Sud-Coréens sont les plus gros consommateurs de cosmétiques au monde, car être beau, c'est une obsession nationale. Dans un seul quartier de Séoul, on compte 500 cliniques de chirurgie esthétique. Toutes, rivalisent d'avant après, avec le même idéal de beauté. Un nez plus fin, des yeux plus grands, et une peau sans aucun défaut. Les hommes aussi cèdent à l'injonction. Sur sa pause-déjeuner, Han Seungyoon s'offre un traitement à base de cellules souches. Dix sessions à 3 500 euros, mais à acheter comme un banal abonnement. Presque un passage obligé. Dans la troisième plus grande clinique du pays à six étages, 200 employés et dix chirurgiens enchaînent les opérations à un rythme industriel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, S.J. Lee