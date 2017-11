La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique

Selon le Pentagone, la Corée du Nord a procédé ce mardi 28 novembre 2017 à un nouveau tir de missile balistique. Il a parcouru mille kilomètres avant de s'écraser en mer du Japon. Le régime de Pyongyang n'avait plus réalisé de tir de ce type depuis l'entrée en vigueur de sanctions internationales, le 15 septembre dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 28/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.