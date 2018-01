Corée du Nord : Donald Trump se dit prêt à discuter avec Kim Jong-Un

Un air de dégel entre les États-Unis et la Corée du Nord. Après des mois de tension, d'invectives et de menaces, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était ouvert à des discussions avec le régime de Pyongyang. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.