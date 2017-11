La Corée du Nord serait désormais une puissance nucléaire et balistique

La Corée du Nord est parvenue à lancer un nouveau tir de missile balistique intercontinental ce mercredi 29 novembre 2017. Une nouvelle arme capable d'atteindre l'Europe et les États-Unis. Le régime de Pyongyang a affirmé que son pays était devenu une puissance nucléaire. Le Pentagone a évoqué une menace pour le monde entier. Une chose est certaine, la diplomatie a échoué et les sanctions ont été inopérantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.