Cormoran : la bête noire des pêcheurs

Avec ses plumes noires, le cormoran est un oiseau majestueux pour certains. Mais pour Érik Bernard, éleveur de poissons, c'est surtout un cauchemar. Depuis quelques années, cet oiseau migrateur dévore régulièrement sa production : des carpes, des anguilles ou des brochets. Agacé, il ne compte plus ses pertes. Ce n'est pas un cas isolé. En France, des centaines d'entreprises sont touchées. Érik Bernard a demandé réparation auprès de l’État, mais il n'a rien obtenu pour le moment. Depuis la protection de l'espèce par l'Union européenne en 1979, la population des cormorans s'est considérablement développée, des oiseaux de plus en plus sédentaires. Dans les Deux-Sèvres, la Fédération de pêche suit particulièrement ce dossier. Chaque année, la France autorise la régulation des cormorans. On autorise 305 tirs dans le département, mais cela ne suffit pas. Pour Loïc Marion, chercheur au CNRS, qui étudie les cormorans depuis des années, il faut relativiser l'action de ces animaux. Aujourd'hui, on compte 110 000 cormorans dans l'hexagone. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Gaignoux, R. Hellec