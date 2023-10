Cornouailles : la péninsule sauvage de l'Angleterre

Les longues plages déroulent un camaïeu d'or et de bleu. Entre sable blanc et falaises abruptes, les Cornouailles anglaises abritent des paysages surprenants. À la pointe sud-ouest du pays, les vagues façonnent la côte et en forgent la réputation. La région est devenue un paradis des surfeurs, comme Victor Coudert, un Français. Il est tombé sous le charme des Cornouailles il y a six ans. Désormais moniteur, il donne leurs premières leçons de surf à des Anglais. La théorie est plus simple que la pratique, un rythme idéal pour admirer le paysage défiler. Depuis la terre, d'autres ont préféré le confort d'un train. Le trajet le long de la côte est court, mais très apprécié par les passagers. Pour ressentir la force des éléments, le chemin côtier des Cornouailles s'étend sur des centaines de kilomètres, à parcourir à pied. La mer a sculpté le décor qui vous rappellera peut-être la Bretagne. Comme chez sa voisine française, la météo change parfois très vite, qu'à cela ne tienne. Dans le brouillard, on croirait distinguer les fantômes des chevaliers de la Table ronde et du roi Arthur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage É. Stern, C. Dubrul, L. Larvor