Coronavirus : 423 cas et sept morts dans l'Hexagone

La première victime est un homme de 73 ans qui habitait à Crépy-en-Valois. C'est la troisième personne qui a succombé au virus dans l'Oise. La deuxième est également un homme âgé de 63 ans, originaire de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Il était aussi en lien avec la chaîne de contamination de Crépy-en-Valois. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Noé Gandillot, depuis la direction générale de la Santé à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.